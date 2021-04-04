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Американские специалисты научили нейронные сети определять уровень качества воздуха.

Сейчас этим занимаются специализированные станции и спутники, однако они не могут справиться с этой задачей достаточно хорошо и не могут предоставить всеобъемлющей информации. По словам учёных, качество воздуха является одной из основных проблем в городах, и оно весьма сильно влияет на жизнь людей.

Сжигание различного топлива, как известно, оказывает сильное влияние и на организм человека, и на окружающую среду, серьёзно загрязняя её. Однако точный объём загрязнений ранее установить не получалось. При помощи разработанной технологии появится возможность тщательнее изучить качество воздуха.

Кроме того, специалисты считают, что разработка позволит изучить влияние изменений в климате на экономическое развитие, а также здоровье человека.

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