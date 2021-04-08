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Давно известно, что туберкулезная палочка Коха легко переносит воздействие лекарственными препаратами и практически неуязвима к иммунному ответу организма. Однако до сих пор ученым не удавалось понять причины такой устойчивости Mycobacterium tuberculosis. Сейчас эту тайну можно считать разгаданной.

Исследования, проведенные российскими учеными, показали, что все дело в железосодержащем белке RubB, на который переключается бактерия в стрессовых ситуациях. Это дает ей возможность избежать уничтожения и при этом сохранить все патогенные свойства без изменений.

По мнению ученых, туберкулезную палочку защищает не сам белок, а система трансформации ксенобиотиков, которая дает возможность переключаться на него в случае опасности и уклоняться от иммунного ответа или воздействия медикаментов.

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