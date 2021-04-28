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Давно бытует мнение, что человек, который больше учится в юности, получает все шансы сохранить ясный ум до преклонных лет. Однако ученые шведского университета Умео опровергли эту гипотезу.

Они провели исследование, в рамках которого изучили результаты МРТ двух тысяч человек в возрасте от 29 до 91 года. Это помогло доказать, что образование действительно влияет на структуру мозга – объем его коры не слишком сильно, но увеличивается. В то же время отдельные участки, включая гиппокамп, с годами только уменьшаются как у образованных людей, так и у тех, кто не уделял достаточно времени учебе.

Нейробиологи сделали вывод, что единственное преимущество образования заключается в снижении рисков развития деменции. Однако атрофия мыслительного органа происходит у всех людей с одинаковой скоростью, независимо от уровня образованности.

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