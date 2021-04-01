Группа ученых из университетов Вермонта и Тафтса сумели вырастить биороботов из стволовых клеток лягушек Xenopus laevis. Это уже вторая версия таких ксеноботов, способности которых удалось значительно расширить.

Новую «модель» живых роботов ученые наделили памятью. Для этой цели им встроили РНК, которая отвечает за кодирование белка EsoFP. Именно он дает возможность запоминать до 1 бита информации. Помимо этого, этот белок изменяет цвета, реагируя на окружающее освещение, что позволило экспертам узнать, что роботы научились пользоваться памятью.

Среди других умений ксеноботов выделяются способность сгребать в кучу мусор на испытательной площадке, передвигаться как по прямой линии, так и в лабиринтах. Также они обладают возможность регенерировать после ранений.

По мнению экспертов, в будущем ксеноботы сыграют важные роли в развитии медицины, помогут восстановить чистую окружающую среду, откроют перед человеком новые возможности в изучении живых существ.