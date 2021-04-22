Российские ученые из Белгорода в сотрудничестве с экспертами из Японии сумели повысить во много раз точность измерения параметров частиц в коллайдерах. Созданная ними технология будет применена в Международном линейном коллайдере и поможет существенно повысить эффективность его работы.

Игорь Внуков из Белгородского государственного национального исследовательского университета рассказывает, что чем эффективнее концентрируются пучки частиц, разогнанные в коллайдере почти до скорости света, тем лучше он работает. Однако измерить пучки, размеры которых редко превышают 9–10 нанометров, с высокой точностью очень сложно.

Ученым удалось разработать принципиально новую технологию вычисления эмиттанса, благодаря чему точность измерений, которая ранее находилась на весьма низком уровне, многократно увеличится. По словам Внукова, созданный метод позволит решить проблему не только уже существующих, но и будущих коллайдеров.