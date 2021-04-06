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Ученые Пенсильванского университета обнаружили девять потенциальных методов лечения Covid-19. Они отмечают, что три из этих способов уже прошли процедуру одобрения в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, но для лечения других недугов.

Так, антибактериальный препарат салиномицин, дакомитиниб, который уже применяется против онкологических заболеваний, и циклоспорин названы лекарствами, которые способны подавлять репликацию возбудителя Covid-19. Впрочем, это должны подтвердить клинические испытания, которые будут проводиться с целью оценки эффективности.

В настоящий момент в Соединенных Штатах для лечения коронавируса одобрили только ряд «коктейлей из антител», а также ремседевир. Однако практика показывает, что их эффективность не достигает 100 процентов. Кроме того, эти препараты обходятся очень дорого.

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