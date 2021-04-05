Геологам удалось найти в восточной области Антарктиды свидетельства падения огромного метеорита или астероида около 430 000 лет назад.

Согласно словам исследователей, взрыв от столкновения данного космического объекта с Землей был гораздо мощнее, чем при падении Тунгусского метеорита. На его существование указывают оплавленные частицы, обнаруженные в районе гор Сер-Рондане. Специалисты предполагают, что метеорит взорвался в воздухе, поэтому не оставил кратера.

Скорее всего, диаметр этого внеземного тела не превышал 100 метров. Эксперты отмечают, что подобные объекты чаще всего разрушаются еще до столкновения с поверхностью планеты, что значительно затрудняет их исследование.