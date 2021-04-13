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До настоящего момента в руках врачей не было инструмента, который позволил бы диагностировать депрессию или аффективные расстройства. Кроме того, подавляющее большинство людей просто не обращаются за медицинской помощью при таких проблемах. Между тем, они встречаются у каждого четвертого человека на земле и являются одной из наиболее распространенных причин снижения работоспособности.

Американские ученые, работающие над решениями данной проблемы, уверены, что нашли способ диагностики расстройств настроения. Для этой цели они провели исследования образцов крови огромного количества людей, страдающих от депрессии или других недугов.

В результате анализа было выявлено 23 биомаркера, которые в ближайшем будущем позволят решить сразу несколько важных задач – точно поставить диагноз, отличить биполярное расстройство от депрессивного состояния, а также подобрать именно тот способ лечения, который подойдет для конкретного пациента.

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