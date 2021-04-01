В скором времени смартфоны можно будет применять для общения с растениями, заявляют ученые Наньянского технологического университета в Сингапуре. По словам экспертов, с некоторыми из них уже удалось установить контакт, однако пока он представляет собой лишь команду на закрытие листьев или цветов.

Для такого «диалога» ученые использовали электроды, которые не вредят растениям и прикрепляются к ним посредством специального безопасного геля. Они представляют собой датчики, которые собирают информацию о состоянии цветка и передают ее человеку. Также имеется возможность отправлять сигнал для закрытия листьев – для этого достаточно закрепить на электродах крошечный Wi-Fi приемник и связываться с ним через смартфон.

По мнению сингапурских специалистов, в скором будущем можно будет своевременно распознавать какие-либо проблемы, возникающие в процессе роста и развития растений, а также оперативно их устранять. Благодаря этому человечество сделает огромный рывок вперед в области решения сложностей с продовольствием.