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Американские исследователи считают, что тропические леса Амазонки возникли в результате падения на Землю гигантского астероида, возможно, ставшего причиной гибели доисторических ящеров.

Согласно словам специалистов, на территории современной Латинской Америки десятки миллионов лет назад тоже существовали тропические леса, однако они значительно отличались от нынешних. В них практически отсутствовали цветущие растения – в основном они состояли из хвойных деревьев и папоротников. Карлос Харамилло, один из авторов научной работы, считает, что они изменились в результате падения космического объекта.

Эксперт изучил множество образцов окаменелых останков листьев и пыльцы, относившихся к периодам до и после падения астероида. Оказалось, что разнообразие растений после катаклизма снизилось на 45 процентов. Однако через несколько миллионов лет исчезнувшие виды были заменены новыми растениями.

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  • 31.03.2021
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