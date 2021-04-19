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В Европе становится все популярнее так называемые вакцинный туризм, когда жители ЕС выезжают за границу, чтобы сделать прививку от коронавируса. В основном едут в России, однако в Еврокомисии заявляют, что после такой иммунизации у граждан могут появится проблемы с получением сертификатов.

Представляющий ЕК Эрик Мамер заявил, что сертификат о вакцинации, который сейчас разрабатывается в ЕС, будет выдаваться только тем гражданам, которые сделали прививку одобренным EMA препаратом. Поэтому сейчас «туристам» выгоднее подождать лета, когда в Евросоюзе появится достаточное количество вакцин.

В то же время Мамер заявляет, что отдельные страны смогут выдавать сертификаты и в том случае, если их граждане сделают инъекцию не одобренным препаратом от коронавируса. Но в этом случае действие документа будет распространяться только на эти государства, а не на всю еврозону.

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