Тимати во время свидания с одной из участниц шоу «Холостяк» неожиданно рассказал, что оставил своей бывшей возлюбленной Анастасии Решетовой.

Как отмечается, многие участницы шоу заявили, что Тимати их впечатлил, однако его отношения с Решетовой их всё ещё беспокоят. Удивительного в этом ничего нет – о расставании пары стало известно лишь за несколько недель до начала шоу.

Так, в новом выпуске Любовь Лишневская спросила у исполнителя, с кем остались его любимые коты после того, как он расстался с Решетовой. Как рассказал Тимати, коты остались с Анастасией и их сыном Ратмиром, который очень любит животных. Также рэпер отметил, что он не псих, чтобы делить котов.

Тимати и Анастасия не состояли в официальных отношениях, поэтому, по сути, речи о разделе имущества и быть не может. Однако известно, что рэпер всё равно не обделил свою бывшую девушки и сына.