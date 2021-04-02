Специалисты Даремского Университета заявили, что таяние ледяных щитов Земли спровоцировало в прошлом повышение уровня моря на 18 метров.

Как сообщается, примерно 14 тысяч лет назад уровень моря резко увеличился со скоростью, в десять раз превышающую скорость в настоящее время. Так, за одно столетие уровень моря поднимался на 3,6 метра. Длилось это около 500 лет, и уровень моря вырос на 18 метров.

В итоге гигантская территория суши была затоплена. При этом на данный момент установить, какие именно ледники привели к затоплению, не удалось.

По словам учёных, столь масштабный сброс пресной воды привёл к нарушению глобальной циркуляции океана. Что именно стало причиной для столь быстрого таяния ледников, неизвестно. Как предполагают специалисты, в будущем изменение климата может привести к аналогичной ситуации.