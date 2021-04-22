Нидерландские учёные выяснили, что свитки Мертвого моря были созданы несколькими писцами.

К этому выводу специалисты пришли после того, как провели анализ фотографий свитков при помощи нейросети. Как сообщается, свитки представляют собой около 972 рукописей в тысячах фрагментах, найденных около 70 лет назад в израильских Кумранских пещерах. В основном тексты были написаны на шкурах животных. Об авторах этих рукописей нет никакой информации, так как все работы не были подписаны.

При помощи искусственного интеллекта специалисты проанализировали и сравнили экземпляры символов из этих текстов. В итоге был сделан вывод, что, к примеру, один из свитков состоял из двух половин, которые написали разные писцы. При этом писцы имели схожий почерк, и, по всей видимости, принадлежали к одной школе.

Аналогичным образом планируется проанализировать и другие свитки.