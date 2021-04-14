Представители Spotify сообщили о релизе нового smart-плеера под названием Car Thing, созданного для использования в транспортных средствах.

Согласно их словам, при помощи нового гаджета пользователи смогут прослушивать любимые песни и подкасты, находясь в машине. Управлять новым устройством можно путем использования своего голоса. Чтобы включить его, нужно лишь сказать «Hi, Spotify!». Данный девайс также оснащен тачскрином и специальной ручкой для перехода в другие меню.

Для подключения плеера к автомобилю можно воспользоваться разными разъемами или портом Bluetooth. При этом подписчики премиального сервиса компании, живущие в Соединенных Штатах, получат устройство совершенно бесплатно. Им нужно будет заплатить лишь за доставку.