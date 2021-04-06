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Специалисты в ходе изучения алмазов сумели обнаружить, что между океаническим дном и мантией Земли происходит обмен материалов.

В исследовании были задействованы алмазы, сформировавшиеся на глубине от 360 до 750 километров. Химический анализ драгоценных камней показал, что в них находятся тяжёлые изотопы железа. Согласно заявлению учёных, глубина слишком большая, чтобы эти изотопы могли сформироваться.

Было высказано мнение, что во время геохимических процессов минералы, которые находились на дне океана, попадают внутрь планеты. Особую роль в этом играет серпентинит, чьё формирование происходит при попадании воды в кристаллическую структуру перидотита. Железо же, которое было обнаружено в глубинных алмазах, является побочным продуктом серпентинизации.

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