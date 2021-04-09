Международная группа специалистов выяснила, когда у древних людей сформировались структуры мозга, аналогичные современным.

Указывается, что около 2,5 миллионов лет назад в Африке появились первые популяции рода Homo. Так, они умели ходить на двух ногах, однако их мозг был примерно в два раза меньше, чем у современного человека.

Выяснить, когда именно мозг человека начал меняться, довольно сложно, так как ткани мозга не сохраняются. Учёным остаётся только изучать эндокран – рельеф внутренней стороны черепа, так как на нём есть отпечатки сосудов и извилин. Таким образом, было обнаружено, что сформировались современные структуры мозга около 1,5-1,7 миллиона лет назад.

Как отмечается, это произошло уже после того, как люди впервые вышли из Африки.