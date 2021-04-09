Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Международная группа специалистов выяснила, когда у древних людей сформировались структуры мозга, аналогичные современным.

Указывается, что около 2,5 миллионов лет назад в Африке появились первые популяции рода Homo. Так, они умели ходить на двух ногах, однако их мозг был примерно в два раза меньше, чем у современного человека.

Выяснить, когда именно мозг человека начал меняться, довольно сложно, так как ткани мозга не сохраняются. Учёным остаётся только изучать эндокран – рельеф внутренней стороны черепа, так как на нём есть отпечатки сосудов и извилин. Таким образом, было обнаружено, что сформировались современные структуры мозга около 1,5-1,7 миллиона лет назад.

Как отмечается, это произошло уже после того, как люди впервые вышли из Африки.

Вам может понравиться

Компания Илона Маска может построить Парк Юрского периода с настоящими динозаврами

Макс Ходак, соучредитель организации Neuralink, которую основал Илон Маск, рассказал о возможности создания парка юрского периода с неповторимыми видами динозавров. Согласно его словам, при желании уже сейчас можно построить соответствующее

Ученые СПбГУ создали новый мощный холодостойкий аккумулятор

Научным работникам СПбГУ удалось создать уникальный тип аккумуляторов, обладающих высокой устойчивостью к низким и высоким температурам, а также заряжающихся гораздо быстрее литиевых. На разработку новых батарей у российских ученых ушло

Депрессивные расстройства могут ускорять старение клеток организма

Группе американских исследователей удалось выяснить, что у людей, страдающих от большого депрессивного расстройства (БДР), старение клеток организма происходит гораздо быстрее. Специалисты тщательно изучили кровь 49 пациентов с БДР для определения
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 апреля – переменная облачность, до 6 °C | город Мытищи: погода, 9 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 апреля – пасмурно, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 апреля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Королев: погода, 9 апреля – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 9 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Армавир: погода, 9 апреля – небольшой дождь, до 5 °C |