В издании Screen Rant сообщили, что Sony отправила на регистрацию патент о новом искусственном интеллекте, способном играть вместо пользователей PlayStation.

Создатели новинки отмечают, что ее суть заключается в помощи новым игрокам. К примеру, если им не удастся пройти определенного босса или миссию, то они смогут запросто переложить эту работу на плечи машины. При этом Al будет постоянно изучать стиль их игры, чтобы копировать его при выполнении тех или иных действий.

По словам авторов технологии, ее можно будет даже применять в многопользовательских матчах. Разумеется, он будет хуже «оригинала», однако все равно сможет поддерживать команду, если геймеру понадобилось срочно отойти от консоли. При этом система будет фиксировать применение ИИ, поэтому трофеи с ним получить не удастся.