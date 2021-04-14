Представители корпорации Sony из Японии продемонстрировали свой новый флагман под названием Xperia 1 III, получивший 120-герцовый экран с 4K разрешением.

В плане внешнего вида новинка несильно отличается от предшественницы, то есть обладает такой же прямоугольной формой и цельным дисплеем без каких-либо вырезов под переднюю камеру. Диагональ AMOLED-экрана составляет 6,5 дюйма. Поддерживать высокую производительность при столь высоком разрешении смартфону помогает мощный 8-ядерный процессор Snapdragon 888, в который встроен 5G модем.

Объем оперативной памяти девайска составляет 12 гигабайт, а постоянной – 256 гигабайт. При желании пользователи смогут установить дополнительный слот памяти. На задней панели установлена четверная камера с одним 3D сенсором. Емкость аккумулятора составляет 4500 мА*ч, причем, по словам производителя, он способен проработать до трех лет без ухудшения своих характеристик. В РФ приобрести его можно за 100 тысяч рублей.