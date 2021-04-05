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Команда американских исследователей внимательно изучила воздействие солнечных лучей на коронавирус и заметила огромное несоответствие полученных данных с результатами ранее осуществленных опытов.

Паоло Луццатто-Фегиз, один из авторов соответствующей научной работы, заявил, что в рамках проведенного эксперимента инактивация COVID-19 под воздействием света от Солнца произошло в 8 раз быстрее, чем указывалось в компьютерной модели. Считалось, что данный процесс происходит при воздействии ультрафиолетовых лучей на РНК инфекции, что приводит к ее повреждению.

Однако новое открытие американских ученых показало, что в этот момент времени с коронавирусом происходят более сложные процессы. Данная информация может помочь медикам в создании новых способов противодействия COVID-19.

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  • Анна
  • 02.04.2021
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