Команда американских исследователей внимательно изучила воздействие солнечных лучей на коронавирус и заметила огромное несоответствие полученных данных с результатами ранее осуществленных опытов.

Паоло Луццатто-Фегиз, один из авторов соответствующей научной работы, заявил, что в рамках проведенного эксперимента инактивация COVID-19 под воздействием света от Солнца произошло в 8 раз быстрее, чем указывалось в компьютерной модели. Считалось, что данный процесс происходит при воздействии ультрафиолетовых лучей на РНК инфекции, что приводит к ее повреждению.

Однако новое открытие американских ученых показало, что в этот момент времени с коронавирусом происходят более сложные процессы. Данная информация может помочь медикам в создании новых способов противодействия COVID-19.