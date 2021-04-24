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В последнее время между НАТО и Россией все чаще возникают инциденты в воздухе, связанные с перехватом и сопровождением боевых самолетов. В ходе одного из них два истребителя F-16 решили напугать стратегический ракетоносец Ту-95МС, который никого не трогая патрулировал территорию, не нарушая границ чужого воздушного пространства.

Истребители возникли практически из ниоткуда и попытались вынудить пилота бомбардировщика изменить курс. Он не особо обращал внимания на «летающую мелочь», которая становилась все настойчивее. В этот момент так же внезапно, как и F-16, появились российские истребители МиГ-31, заставив американские самолеты быстро ретироваться.

В издании Sohu, статью которого перевел портал «ПолитРоссия», говорится, что выходки американских ВВС в реальном бою закончились бы для них плачевно. Ведь МиГ-31 не возникли из воздуха, они сопровождали ракетоносец и внимательно наблюдали за действиями F-16. В случае конфликта они бы просто нанесли удар комплексами РЭБ, отключили бы навигацию и связь, либо просто выпустили по одной бронебойной ракете на каждого и уничтожили бы непрошеных сопровождающих.

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