Компания Apple, по слухам, собирается решить проблему с глянцевым покрытием своих смартфонов, из-за которого на устройствах остаются отпечатки пальцев.

Так, в будущих моделях iPhone 13 Pro и 13 Pro Max появится специальная стеклянная крышка, имеющая защиту от отпечатков пальцев. Но, как указывается, стеклянная крышка появится лишь на новых моделях. Обычные смартфоны iPhone 13 и iPhone 13 Mini, в случае их выпуска, получат алюминиевый корпус.

Также сообщается, что Pro-версия получит поддержку адаптивного режима работы экрана с частотой 120 Гц. Благодаря этому можно будет сэкономить заряд батареи. Дисплей смартфона в автоматическом режиме будет оптимизировать частоту кадров. Как отмечается, технология уже весьма активно используется на смартфонах на системе Android.