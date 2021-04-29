Мурманское управление Следственного комитета опубликовало в Сети видеозапись, на которой преступник, убивший школьницу, грузит в багажник авто большую сумку, сообщает издание «Северпост».

Кроме того, следователи раскрыли подробности убийства. Они рассказали, что 13-летняя девочка отправилась домой к знакомому своих родителей, который пообещал подарить сотовый телефон. Вместо этого мужчина начал приставать к школьнице, которая оказала сопротивление. В результате ранее судимый преступник избил ребенка до смерти, а затем расчленил в ванной комнате.

Он погрузил сумку в такси, что позже подтвердил водитель автомобиля, отвез в автогородок и три дня сжигал останки в печи. Однако скрыть следы преступления не удалось. Правоохранители вышли на убийцу с помощью видеозаписей с частных камер, а затем обнаружили следы крови в ванной комнате и зольные остатки человеческого организма в пепле печи. Все это позволило предъявить убийце обвинение.

Суд начался летом прошлого года, однако приговор был вынесен только в январе. Убийцу приговорили к 22 годам лишения свободы. Также он должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.