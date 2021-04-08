Компания Samsung собирается выпустить гаджет Galaxy Quantum 2, оснащенный повышенной защитой данных на основе квантовой криптографии.

Отмечается, что в качестве процессора будет использоваться 8-ядерный Snapdragon 855 Plus, включающий в себя ГПУ Adreno 640. Смартфон также получит 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти. На его изображениях, которые уже появились в Сети, можно увидеть, что он получит экран Infinity-O с вырезом в центре для передней камеры.

Диагональ Super AMOLED дисплея составит 6,7 дюйма. Он также будет оснащен экранным сканером отпечатков пальцев. На задней панели установлена тройная камера, включающая в себя 64-мегапиксельный датчик. Емкость аккумулятора составит 4500 мА*ч. Старт предзаказов должен начаться уже 13 апреля текущего года.