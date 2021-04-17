Южнокорейский гигант Samsung зарегистрировал патент на новый вариант складного гаджета, который способен складываться как внутрь, так и наружу.

В плане внешности новый девайс похож на Galaxy Z Flip, однако обладает совершенно иной конструкцией шарниров. Вероятнее всего, в ней применяются такие же шарниры, как в трансформирующихся ноутбуках. Когда устройство находится в сложенном виде, его гибкий дисплей защищен от негативных воздействий окружающего мира, а в разложенном – он полностью огибает корпус.

На портале Letsgodigital уже появились рендеры подобного смартфона. При этом указывается, что у него не будет вспышки – вместо нее гаджет будет использовать излучаемый экраном свет. Его также оснастят экранным дактилоскопическим сканером и двойной камерой.