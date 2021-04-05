Исследователи выяснили, что у животных, имеющих рыжий мех, болевые ощущения выражены не так ярко, как у их «собратьев» с белым, серым или черным мехом. Это может касаться и рыжеволосых людей.

Специалисты отмечают, что у животных с рыжей шерстью имеется рецептор меланокортина 1 (MC1R) с видоизмененной структурой. При проведении опыта на рыжих грызунах эксперты выяснили, что, когда этот рецептор теряет свою функцию, начинает продуцироваться проопиомеланокортин, расщепляющийся на разные гормоны, блокирующие боль и увеличивающие чувствительность к ней.

Как только уровень этих гормонов снижается, их воздействие на организм нейтрализуется, что увеличивает болевой порог. Ученые уверены, что благодаря изучению данных реакций можно будет создать новые методы для модуляции болевых ощущений.