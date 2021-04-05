Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исследователи выяснили, что у животных, имеющих рыжий мех, болевые ощущения выражены не так ярко, как у их «собратьев» с белым, серым или черным мехом. Это может касаться и рыжеволосых людей.

Специалисты отмечают, что у животных с рыжей шерстью имеется рецептор меланокортина 1 (MC1R) с видоизмененной структурой. При проведении опыта на рыжих грызунах эксперты выяснили, что, когда этот рецептор теряет свою функцию, начинает продуцироваться проопиомеланокортин, расщепляющийся на разные гормоны, блокирующие боль и увеличивающие чувствительность к ней.

Как только уровень этих гормонов снижается, их воздействие на организм нейтрализуется, что увеличивает болевой порог. Ученые уверены, что благодаря изучению данных реакций можно будет создать новые методы для модуляции болевых ощущений.

Вам может понравиться

На полный обход Луны пешком требуется 91 день

Сотрудники NASA подсчитали, что на полный обход Луны требуется всего 91 день. Именно столько понадобится времени, чтобы пройти 10,9 тысячи километров лунной поверхности. Согласно их словам, астронавты миссии «Аполлон» перемещались

Солнечный свет инактивирует коронавирус в 8 раз быстрее, чем считалось ранее

Команда американских исследователей внимательно изучила воздействие солнечных лучей на коронавирус и заметила огромное несоответствие полученных данных с результатами ранее осуществленных опытов. Паоло Луццатто-Фегиз, один из авторов соответствующей научной работы, заявил,

Ученые нашли свидетельства падения 100-метрового метеорита в Антарктиде

Геологам удалось найти в восточной области Антарктиды свидетельства падения огромного метеорита или астероида около 430 000 лет назад. Согласно словам исследователей, взрыв от столкновения данного космического объекта с Землей был
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 апреля – пасмурно, до 5 °C | город Мытищи: погода, 5 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 апреля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 апреля – ясно, до 4 °C | Королев: погода, 5 апреля – небольшой дождь, до 5 °C | Подольск: погода, 5 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 5 апреля – пасмурно, до 17 °C |