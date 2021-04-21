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Андрей Злобин, кандидат технических наук, предположил, что американский ровер Perseverance на прошлой неделе запечатлел окаменелые останки динозавра на Марсе.

Согласно словам эксперта, если взглянуть на недавние фотографии марсохода, то на них можно увидеть необычный камень, имеющий гребенчатую структуру. Внешне он похож на окаменелости земных динозавров. Если предположить, что процесс эволюции на обеих планетах шел по одному и тому же пути, то ровер, вероятнее всего, запечатлел древнее марсианское существо.

Исследователь отметил, что речь, возможно, идет о древнем предке несостоявшихся марсиан. Развитие данных созданий могло остановиться из-за масштабной космической катастрофы, к примеру, падения гигантского астероида.

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