В Сети появилась фотография необычного камня голубоватого оттенка, сфотографированного ровером Perseverance при исследовании Марса.

На страничке марсианской миссии NASA в «Твиттере» специалисты сообщили о том, что обнаруженная порода выглядит весьма странно. Они уже начали выдвигать различные гипотезы по поводу ее происхождения. При этом дыры на камне были оставлены лазером, с помощью которого марсоход собирает геологические данные.

Когда лазер нагревает горную породу до тысячи градусов, ее части начинают испаряться, трансформируясь в плазму. В этот момент ровер делает снимок с помощью устройства SuperCam и анализирует химический состав материала. Что касается найденного 15-сантиметрового сине-зеленого камня, то он мог образоваться в ходе эрозии.