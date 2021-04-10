Александр Земсков, специалист из РФ, решил судиться с российскими подразделениями Huawei, Samsung и Apple, обвинив их в краже разработанной им технологии.

В судебном иске указывается, что российский инженер создал новый метод, дающий возможность определять расположение гаджета по его излучениям от вышек сотовой связи. Затем он зарегистрировал патент на это изобретение. Земсков уверен, что производители девайсов нарушили его исключительное право на технологию, начав продавать в России устройства, использующие ту же систему слежения.

В конце предыдущего года рассмотрение дела в суде было приостановлено, чтобы изучить смартфоны Honor. Специалисты отметили, что эти гаджеты действительно используют технологию гражданина РФ. Иски против Samsung и Apple были перенесены в отдельные дела. В корпорациях пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию.