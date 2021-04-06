читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Автоэксперты рассказали российским водителям, как можно определить реальный пробег подержанного автомобиля при его покупке.

Первым делом следует изучить цифры на приборной панели. На вмешательство может указывать их неравное расположение по отношению друг к другу. На цифровых системах определить пройденное машиной расстояние сложнее – для этого требуется особый сканер, способный считывать информацию с разных элементов авто. В этом случае рекомендуется просто осуществить полную диагностику транспортного средства.

На значительный пробег также указывает состояние машины. Если она проехала свыше 100 000 километров, то на ее кузове с большой вероятностью появятся царапины, и сколы, а фары будут иметь желтоватый оттенок. Рулевое колесо, сидение водителя и подлокотники окажутся стертыми. Через 200 000 километров пробега с краев педалей обычно слезает накладка из резины, а на переднем стекле остаются потертости от щеток.

Вам может понравиться

Перечислены основные причины для смены моторного масла весной

Михаил Колодочкин, специалист в области авто, перечислил основные причины того, почему весной следует заменить моторное масло в машине. Согласно его словам, зимой качество технической жидкости значительно ухудшается, так как двигателю

Американских блогеров шокировала российская «Нива»

Блогеры из США решили испытать российский внедорожник «Нива». В результате они оказались шокированы данным автомобилем. Один из блогеров был сильно удивлен разболтанным селектором переключения передач. Вначале он даже сомневался, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 апреля – небольшой снег, до 3 °C | город Мытищи: погода, 6 апреля – ясно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 апреля – переменная облачность, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 апреля – переменная облачность, до 4 °C | Королев: погода, 6 апреля – облачно с прояснениями, до 10 °C | Подольск: погода, 6 апреля – небольшая облачность, до 8 °C | Армавир: погода, 6 апреля – небольшая облачность, до 12 °C |