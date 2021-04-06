Автоэксперты рассказали российским водителям, как можно определить реальный пробег подержанного автомобиля при его покупке.

Первым делом следует изучить цифры на приборной панели. На вмешательство может указывать их неравное расположение по отношению друг к другу. На цифровых системах определить пройденное машиной расстояние сложнее – для этого требуется особый сканер, способный считывать информацию с разных элементов авто. В этом случае рекомендуется просто осуществить полную диагностику транспортного средства.

На значительный пробег также указывает состояние машины. Если она проехала свыше 100 000 километров, то на ее кузове с большой вероятностью появятся царапины, и сколы, а фары будут иметь желтоватый оттенок. Рулевое колесо, сидение водителя и подлокотники окажутся стертыми. Через 200 000 километров пробега с краев педалей обычно слезает накладка из резины, а на переднем стекле остаются потертости от щеток.