Михаил Колодочкин, эксперт в области авто, рассказал о 8 шагах, которые следует обязательно предпринять в случае приобретения подержанной машины.

Первым делом следует удостовериться в том, что стоимость авто сопоставима со средней рыночной ценой, изучив аналогичные предложения. Далее нужно проверить его юридическую «чистоту», изучив документы и VIN-номер. После этого можно браться за оценку кузова, проверив дату изготовления фар, цвет, состояние ремней безопасности, сварочные швы, герметик и другие подобные элементы. Потом следует переходить к осмотру подкапотной части транспортного средства.

Следующий шаг подразумевает изучение автомобильной электрики: кондиционера, стеклоподъемников, печки, стеклоочистителей и так далее. Следует также выполнить компьютерную диагностику, чтобы узнать, исправны ли датчики и основные механизмы. Она также позволит выяснить реальный пробег. В конце нужно провести тест-драйв автомобиля и правильно оформить договор.