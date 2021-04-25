Борис Захаров, автоэксперт, рассказал, как можно вернуть мотору машины былую мощность после зимнего периода, во время которого автомобилисты зачастую реже пользуются личным транспортом.

Согласно его словам, при длительном простое авто нерастворимые частички, находящиеся в топливе, начинают быстро расти. Когда автомобиль снова запускают, все эти элементы попадают на сетку бензонасоса, загрязняя ее, что приводит к нестабильной работе двигателя, к примеру, ускорение происходит рывками. Чтобы не допустить этого, необходимо тщательно осмотреть фильтры, датчик кислорода и бензонасос после окончания морозов.

Следует также проверить свечи зажигания, которые тоже могут выйти из строя после долгого нахождения авто в обездвиженном состоянии. В данном случае они начнут красть тягу у двигателя. Если вовремя не установить рабочие свечи, то может произойти пробой катушки зажигания. Эксперт посоветовал обязательно узнать показатель компрессии в цилиндрах силового агрегата, если речь идет о транспортном средстве с большим пробегом – он не должен быть слишком низким.