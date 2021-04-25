Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Борис Захаров, автоэксперт, рассказал, как можно вернуть мотору машины былую мощность после зимнего периода, во время которого автомобилисты зачастую реже пользуются личным транспортом.

Согласно его словам, при длительном простое авто нерастворимые частички, находящиеся в топливе, начинают быстро расти. Когда автомобиль снова запускают, все эти элементы попадают на сетку бензонасоса, загрязняя ее, что приводит к нестабильной работе двигателя, к примеру, ускорение происходит рывками. Чтобы не допустить этого, необходимо тщательно осмотреть фильтры, датчик кислорода и бензонасос после окончания морозов.

Следует также проверить свечи зажигания, которые тоже могут выйти из строя после долгого нахождения авто в обездвиженном состоянии. В данном случае они начнут красть тягу у двигателя. Если вовремя не установить рабочие свечи, то может произойти пробой катушки зажигания. Эксперт посоветовал обязательно узнать показатель компрессии в цилиндрах силового агрегата, если речь идет о транспортном средстве с большим пробегом – он не должен быть слишком низким.

Вам может понравиться

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 впервые показали на видео

Фотошпионы разместили видеоролик, на котором запечатлен новый японский внедорожник Toyota Land Cruiser 300. Он был снят прямо рядом с парковкой завода автопроизводителя. Судя по появившейся записи, новинка будет несильно отличаться

Российских водителей предупредили об опасности холостой работы двигателя

Автоэксперт рассказал водителям, какая опасность кроется в длительной холостой работе мотора автомобиля. Согласно его словам, многие водители слишком долго прогревают транспортное средство и проводят немало времени в пробках. В эти

На Рублевке произошло ДТП с участием Aurus Arsenal

На канале Mash в «Телеграме» сообщили, что в подмосковной Рублевке случилась дорожная авария, участником которой стал отечественный минивэн Aurus Arsenal. Отмечается, что данное происшествие случилось на Рублево-Успенском шоссе, неподалеку от
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 апреля – небольшой дождь, до 4 °C | город Мытищи: погода, 25 апреля – облачно с прояснениями, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 апреля – пасмурно, до 2 °C | Королев: погода, 25 апреля – облачно с прояснениями, до 11 °C | Подольск: погода, 25 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Армавир: погода, 25 апреля – пасмурно, до 12 °C |