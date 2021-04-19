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Начиная с 1 мая нынешнего года, российские автомобилисты смогут покупать и продавать подержанные транспортные средства, используя сайт «Госуслуг».

Благодаря новым изменениям, введенным Минцифрой, пользователи портала смогут подписывать все нужные документы с использованием электронной подписи, а затем отсылать их в ГИБДД для регистрации в режиме онлайн. При этом проводить сделку смогут только физические лица и в том случае, если речь идет о б/у автомобилях.

Продавцу необходимо будет обязательно закачать на сайт требуемую документацию, включая СТС, ПТС и страховой полис ОСАГО. Нужно будет также отправить соответствующее заявление в интернет-сервисе и указать, останется ли номер у прошлого владельца авто.

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