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В российских городах все чаще можно увидеть знаки «Пешеходная зона» в районах жилых комплексов. Авторы издания car.ru решили рассказать о штрафах и ограничениях, которые они накладывают на водителей.

Данный знак запрещает перемещение машин в области его действия. К исключениям относятся лишь те случаи, когда автомобилист проживает в отмеченной зоне, и он больше никак не может подъехать к месту своего жительства. Обычно такие указатели размещают в центральных городских районах, где под прогулки выделяют целые улицы.

Даже если автомобилист подпадает под исключение, ему все равно нужно соблюдать ряд правил, к примеру, уступать дорогу машинам, которые едут по основной дороге, и перемещаться со скоростью не более 20 километров в час. В случае нарушения условий «Пешеходной зоны» автомобилисту грозит штраф, величина которого составляет 2 тысячи рублей.

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