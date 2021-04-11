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Автоэксперты рассказали об обязательных эксплуатационных мерах, которые следует предпринять автовладельцам после длительного зимнего периода.

Первым делом следует осмотреть днище и подкапотное пространство автомобиля. Из-за резких перепадов температур нередко происходят подтекания антифриза и масла. При обнаружении трещин в пластиковых или резиновых деталях необходимо отвезти автомобиль в сервисный центр для их замены.

Морозы и реагенты, которые сыплют на дорогу, негативно сказываются на подвеске машины. Поэтому нужно внимательно изучить состояние стоек стабилизаторов, сайлентблоков и амортизаторов. Доверить эту работу необходимо грамотным специалистам. Если автомобиль стоял на улице, то следует проверить его лакокрасочное покрытие. Поврежденные участки рекомендуется обработать антикором.

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