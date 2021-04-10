Российским водителям удалось найти сразу 3 метода прохождения технического осмотра на транспорте с неисправностями и получения диагностической карточки в ЕАИСТО.

Данные способы обхода включают в себя поддержку со стороны людей, имеющих знакомства в автомобильном сервисе, смену госномера или всей передней части машины с помощью нейросети, и приобретение карты с использованием дубликата номеров на авто такого же типа. Однако при обнаружении нарушения документ моментально аннулируют вместе с полисом ОСАГО.

Нарушителю также придется заплатить штраф, размер которого составит 10 000 рублей. В СМИ отмечают, что сервис, который провел соответствующий технический осмотр, может лишиться лицензии. Его к тому же оштрафуют на сумму до 300 000 рублей.