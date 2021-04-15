Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Игорь Голуб, белорусский военачальник, отметил, что текущим летом на аэродроме в Белоруссии пройдет совместное с российскими военными боевое дежурство по ПВО.

Согласно его словам, подразделения ВКС РФ и ВВС Республики Беларусь, а также белорусские войска противовоздушной обороны в эти летние месяцы будут вместе нести боевое дежурство на одной из авиабаз страны. Белорусский военачальник добавил, что прямо сейчас военнослужащие обеих стран проводят совместные военные учения по ПВО.

Указывается, что график работы дежурных войск утвердили еще в конце предыдущего года в ходе развития Единой региональной системы ПВО. Ранее Минобороны Белоруссии заявило, что Североатлантический альянс усиленно развертывает комплексы разведки рядом с белорусскими границами.

Вам может понравиться

NetEase: РФ подала НАТО сразу три предупреждающих сигнала

Военные эксперты китайского издания NetEase отметили, что РФ направила Североатлантическому альянсу сразу 3 предупреждающих сигнала. Авторы материала отмечают, что речь идет о нескольких крупных военных маневрах, проведенных Россией в черноморской

Aktuality: Россия накаляет обстановку, так как Зеленский не оправдал ее ожиданий

Марек Пршигода, политолог из Праги, опубликовал в словацком информагентстве Aktuality материал, в котором отметил, что РФ начала накалять обстановку возле границ с Украиной, так как Владимир Зеленский не оправдал ее

Генерал ВВС США доложил прессе о готовности B-2 и F-35 к «конфликту великих держав»

Чтобы оставаться конкурентоспособными с Китаем и Россией, американской военной авиатехнике необходимы постоянные обновления. Об этом пишет 12 апреля издание The National Interest, приводя на этот счет мнение командующего Тихоокеанскими ВВС
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 апреля – небольшая облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 15 апреля – переменная облачность, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 апреля – небольшой дождь, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Королев: погода, 15 апреля – пасмурно, до 16 °C | Подольск: погода, 15 апреля – переменная облачность, до 17 °C | Армавир: погода, 15 апреля – небольшая облачность, до 18 °C |