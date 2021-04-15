Игорь Голуб, белорусский военачальник, отметил, что текущим летом на аэродроме в Белоруссии пройдет совместное с российскими военными боевое дежурство по ПВО.

Согласно его словам, подразделения ВКС РФ и ВВС Республики Беларусь, а также белорусские войска противовоздушной обороны в эти летние месяцы будут вместе нести боевое дежурство на одной из авиабаз страны. Белорусский военачальник добавил, что прямо сейчас военнослужащие обеих стран проводят совместные военные учения по ПВО.

Указывается, что график работы дежурных войск утвердили еще в конце предыдущего года в ходе развития Единой региональной системы ПВО. Ранее Минобороны Белоруссии заявило, что Североатлантический альянс усиленно развертывает комплексы разведки рядом с белорусскими границами.