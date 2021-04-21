До 24 апреля в воздушном пространстве России над Крымом и Черном море будет действовать запрет на полеты гражданской авиации, сообщает информационное агентство ТАСС.

Сейчас известно о трех изменениях, внесенных Москвой в правила проведения и обеспечения (NOTAM), которые лишь незначительно отличаются друг от друга. Сообщается, что полетная зона непосредственно над полуостровом в настоящий момент остается открытой.

Полностью запрещены полеты до 24 апреля воздушные трассы неподалеку от Симферополя, расположенные над Черным морем.

Напомним, что ранее Россия заявила о перекрытии отдельных районов акватории в связи с проводимыми учениями. В ответ на возмущения НАТО и Украины она ответила, что вводит запрет исключительно в своих внутренних водах и не блокирует возможность для украинских кораблей заходить в порты на Азовском море.