читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Михаил Лебедев, специалист Роспотребнадзора, рассказал о заболеваниях, которые можно определить с помощью анализа крови.

Согласно его словам, низкое содержание железа в крови может указывать на наличие у человека анемии, причем уровень гемоглобина при этом может быть нормальным. Количество лейкоцитов может указывать на начало воспалительных процессов, а тромбоцитов – тромботические осложнения.

По содержанию глюкозы врачи могут диагностировать развитие сахарного диабета. С помощью этого анализа проверяют показатель гормонов щитовидной железы, позволяющий обнаруживать болезни, поражающие щитовидку. Следует также регулярно узнавать уровень холестерина, увеличение которого нередко приводит к атеросклерозу и нарушениям кровообращения в головном мозге.

Вам может понравиться

NBC News: США проиграли Китаю и России в “вакцинной дипломатии”

Россия и Китай все активнее продвигают на мировой рынок свои вакцины и уже успели обойти Соединенные Штаты. Они стремительно наращивают продажи, а также предлагают бесплатные партии, что дает возможность не

Ученые перечислили новые препараты для лечения коронавируса

Ученые Пенсильванского университета обнаружили девять потенциальных методов лечения Covid-19. Они отмечают, что три из этих способов уже прошли процедуру одобрения в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и

Реаниматолог Островский рассказал, как отличить хорошего врача от плохого

Большое количество медицинских терминов в разговоре врача с пациентом – это признак низкой квалификации специалиста и стремления запутать собеседника, рассказал врач-реаниматолог Александр Островский, основавший сеть частных клиник «Инвитро». По его
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 апреля – переменная облачность, до 5 °C | город Мытищи: погода, 7 апреля – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 апреля – небольшая облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 апреля – облачно с прояснениями, до 5 °C | Королев: погода, 7 апреля – небольшой дождь, до 11 °C | Подольск: погода, 7 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 7 апреля – пасмурно, до 20 °C |