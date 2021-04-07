Михаил Лебедев, специалист Роспотребнадзора, рассказал о заболеваниях, которые можно определить с помощью анализа крови.

Согласно его словам, низкое содержание железа в крови может указывать на наличие у человека анемии, причем уровень гемоглобина при этом может быть нормальным. Количество лейкоцитов может указывать на начало воспалительных процессов, а тромбоцитов – тромботические осложнения.

По содержанию глюкозы врачи могут диагностировать развитие сахарного диабета. С помощью этого анализа проверяют показатель гормонов щитовидной железы, позволяющий обнаруживать болезни, поражающие щитовидку. Следует также регулярно узнавать уровень холестерина, увеличение которого нередко приводит к атеросклерозу и нарушениям кровообращения в головном мозге.