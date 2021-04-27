В этом году рок-фестиваль «Нашествие» пройдёт не в Тверской области, как обычно, а в Подмосковье. Об этом рассказывает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу «Наше радио».

Согласно заявлению организаторов, перенос локации позволит укрепиться статус фестиваль и даст ему новые возможности для развития. Состоится фестиваль с 30 июля по 1 августа в Серпухове.

Так, указывается, что фестиваль уже долгое время является в России крупнейшим, и теперь организаторы хотят повысить его качество. Формат мероприятия при этом изменён не будет. Также на фестивале будут соблюдать все требуемые меры по недопущению распространения коронавируса.

Прошлым летом из-за пандемии фестиваль, как и другие массовые мероприятия, был отменён.