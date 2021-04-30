В издании The New York Times сообщили, что нью-йоркские полицейские решили возвратить компании Boston Dynamics ее робота-собаку раньше оговоренного срока из-за критики.

Сотрудники правоохранительных органов взяли роботизированную машину в аренду, заплатив за нее 94 000 долларов. Ее планировалось отправлять в районы, куда опасно было посылать работников полиции. Она получила название Digidog, а также была оборудована фонарем, видеокамерами и системой связи.

Робопса использовали два раза в рамках задержания преступников. В первом случае злоумышленники смогли сбежать. После появления информации о применении полицейскими робота в социальных сетях началась его активная критика. Пользователи сравнили Digidog с дроном-шпионом из антиутопического будущего и обвинили полицию в попытке милитаризации. После этого было решено досрочно разорвать контракт об аренде.