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Бренд Redmi намерен уже к концу апреля выпустить первый аппарат из линейки игровых смартфонов. Генеральный менеджер торговой марки, а также глава Xiaomi Лу Вейбинг заявил, что эти устройства будут наделены множеством современных опций при вполне доступной цене.

Он также отметил, что 70 процентов покупателей смартфонов Redmi – это молодежь, которая с удовольствием играет в современные игры. Именно поэтому было принято решение переориентировать бренд на создание и реализацию именно игровых девайсов.

За производительность и быстродействие в играх в новой модели будет отвечать восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 1200. Графическая система Mali-G77 с девятью ядрами позволит обеспечить качественную картинку. Кроме того, Лу Вейбинг анонсировал использовать сверхбыстрой зарядки игрового смартфона, однако ничего не сказал о мощности сетевого адаптера. Емкость аккумулятора составит 4500 mAh.

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