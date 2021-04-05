Большое количество медицинских терминов в разговоре врача с пациентом – это признак низкой квалификации специалиста и стремления запутать собеседника, рассказал врач-реаниматолог Александр Островский, основавший сеть частных клиник «Инвитро». По его словам, хороший доктор умеет разговаривать с пациентами на понятном для них языке.

Также хорошие специалисты ставят посетителю диагноз сразу, как тот входит в кабинет. У него моментально появляются предположения по тому или иному заболеванию, а в беседе с пациентом он уже их либо опровергает, либо подтверждает.

По мнению Островского, отношения врача с пациентом должны напоминать партнерские. Это дает возможность решить проблемы со здоровьем общими усилиями. Специалист сообщает, что в эпоху интернет-технологий многие граждане сами пытаются ставить себе диагнозы и получать медицинскую информацию из Сети, а потом спорят с профессиональными медиками. Однако это не так плохо, как может показаться.

«Мне, кстати, даже нравится, когда пациент знает чуть больше, чем я», — подчеркнул реаниматолог.

Также он отметил, что первичный осмотр пациента у хорошего врача занимает не больше 15 минут. После этого он уточняет диагноз и направляет посетителя на диагностические процедуры.