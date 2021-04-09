Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вашингтон сильно обеспокоен столько крупным сосредоточением российских войск у границ Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она также пояснила, что в последний раз такое наблюдалось еще в 2014 году.

По словам Псаки, страны-участники Североатлантического альянса намерены также выразить обеспокоенность ситуацией на Донбассе. В настоящий момент там постоянно нарушается режим прекращения огня и стремительно накаляется ситуация.

При всем этом Псаки, как и все руководство Соединенных Штатов, ничего не упоминает о возможных переговорах с Россией. Между тем, на бесконечно выражаемое беспокойство ранее отвечал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия проводит учения и перебрасывает войска в пределах собственной страны. На кого-либо нападать она не собирается, поэтому эти действия не должны никого волновать.

Вам может понравиться

Леонков назвал явный признак внезапного наступления Украины на Донбассе

Военный эксперт Алексей Леонков обратил внимание на сообщение пресс-службы ОБСЕ с жалобами на проблемы с запуском беспилотника на Донбассе. Согласно этому отчету, БПЛА не запустился из-за воздействия систем радиоэлектронной борьбы.

Козак не нашел связи между визитом Зеленского на Донбасс и обострением конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский в настоящий момент находится в рабочей поездке на линию разграничения в Донбассе. Его визит является запланированным и не имеет ничего общего с обострением конфликта, заявил замглавы

Пленивший Надежду Савченко боец ЛНР раскрыл усыпляющую бдительность уловку ВСУ

ВСУ специально распространяют информацию о том, что среди военнослужащих Украины имеется множество наркоманов и алкоголиков. Это дает возможность усыпить бдительность противника и тем самым ослабить его, уверен боец непризнанной ЛНР
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 апреля – переменная облачность, до 6 °C | город Мытищи: погода, 9 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 апреля – пасмурно, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 апреля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Королев: погода, 9 апреля – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 9 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Армавир: погода, 9 апреля – небольшой дождь, до 5 °C |