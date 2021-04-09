Вашингтон сильно обеспокоен столько крупным сосредоточением российских войск у границ Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она также пояснила, что в последний раз такое наблюдалось еще в 2014 году.

По словам Псаки, страны-участники Североатлантического альянса намерены также выразить обеспокоенность ситуацией на Донбассе. В настоящий момент там постоянно нарушается режим прекращения огня и стремительно накаляется ситуация.

При всем этом Псаки, как и все руководство Соединенных Штатов, ничего не упоминает о возможных переговорах с Россией. Между тем, на бесконечно выражаемое беспокойство ранее отвечал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия проводит учения и перебрасывает войска в пределах собственной страны. На кого-либо нападать она не собирается, поэтому эти действия не должны никого волновать.