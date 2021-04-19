В прокуратуру Петербурга поступило обращение от АО «КСП Красносельского района». В нем комбинат просит инициировать проверку в отношении городского Роспотребнадзора. Руководство и сотрудники предприятия убеждены, что санитарное ведомство нарушает законодательство, разглашая служебные данные СМИ, а также оказывает давление на компанию.

На данный момент специалисты РПН продолжают инспектировать помещения пищевика и обслуживаемые им школы. Несмотря на то, что проверка еще не закончилась, журналисты изданий 78.ru и «Фонтанка» поспешили выпустить клеветнические материалы про «КСП Красносельский». В статьях они ссылаются на информацию, полученную от источников в санитарном ведомстве.

Одновременно с этим в Whats App от имени петербургского Роспотребнадзора идет рассылка пресс-релиза с фотографиями и выдержками из результатов проверки, проведенной сотрудниками ведомства.

В связи с этим руководство комбината обратилось в РПН с целью получить комментарии по этому поводу, а также направило запрос в прокуратуру. В «КСП Красносельский» уверены, что действия санитарного ведомства идут вразрез со статьей 13.14 Кодекса об административных правонарушениях, запрещающей распространять служебные данные до окончания инспекции.

Это уже не первый раз, когда администрация комбината обращает внимание на противоправные действия петербургского Роспотребнадзора. Ранее пищевик жаловался в генпрокуратуру РФ по причине давления, оказываемого на пищевик. Тогда санитарное ведомство уличили в разглашении журналистами сведений о внутренних процессах работы предприятия, расположенного на улице Партизана Германа. Сотрудники поставщика уверяют, что попытки рейдерского захвата «КСП Красносельский» продолжаются и сейчас. В качестве одного из инструментов используются материалы, порочащие репутацию комбината.