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В Интернете была опубликована фотография гаджета iPhone 13 mini, который, возможно, будет представлен в сентябре текущего года. Инсайдеры рассказали об его отличиях от предшественника.

Внешних различий окажется несколько. Во-первых, на экране уменьшится вырез под камеру, что уже было показано на примере флагманских устройств. Во-вторых, модули задней камеры расположены по диагонали, причем сам блок будет немного больше. Это указывает на то, что смартфон получит более качественные объективы.

Ранее отмечалось, что Apple прекратит выпуск мини-версии iPhone по причине не очень высокого спроса на нее, но, по-видимому, компания отказалась от данной идеи. Вероятнее всего, она просто снизит объемы производства этой модели.

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