Актриса Ирина Пегова поделилась в Instagram новыми фотографиями, представ в балетном наряде.

Пегова сделала несколько фотографий с артистами Большого театра, которые стали гостями на её выступлении. Как заметили поклонники, в кадре актриса выглядит заметно постройневшей, однако её пышные формы никуда не исчезли.

Актриса позирует в балетном наряде с длинной пачкой и в пуантах. Также у неё на голове весьма кудрявый парик для образа. В комментариях поклонники рассыпались в комплиментах, сообщив, что актриса является талантливой, красивой и всесторонней, которой всё по плечу. Её даже сравнили с Анастасией Волочковой не в пользу последней. Также некоторые заявили, что из-за форм Пеговой они не сразу увидели гостей. Образ актрисы они назвали воздушным и наполненным.