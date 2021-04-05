В Германии вовсю разворачивается новый скандал, связанный с прививками от Covid-19. Начался он с медика, который сделал инъекцию и внезапно превратился в источник заражения для своих коллег и пациентов. При этом сам он был уверен в том, что не представляет ни для кого опасности.

Уточняется, что эффект «Тифозной Мэри» возник после того, как сотрудники клиники прошел вакцинацию препаратом «Пфайзер». При этом его тест на коронавирус, который повторили несколько раз, оставался отрицательным.

Немецкие СМИ назвали врача суперраспространителем инфекции. Этот термин применяется к людям, которые не болеют Covid-19, но оказываются переносчиком вируса. При этом они заражают гораздо больше людей, чем все остальные.

Сейчас политики и медики заявляют, что проблема решена и «она больше не повторится. Однако уверенно говорить об этом нельзя. Случай, произошедший с немецким врачом, не является единичным. Впервые подобная ситуация произошла еще в позапрошлом столетии, когда ирландская кухарка Мэри заразила тифом около полусотни человек, оставаясь при этом абсолютно здоровой. Именно с тех пор появился термин «эффект Тифозной Мэри». Кухарку же пришлось изолировать пожизненно, так как она пыталась менять имена, попадала таким образом на новую работу, где снова всех заражала.