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Роскомнадзор заподозрил порносайт Pornhub в нарушении действующего законодательства РФ и инициировал проверку ресурса с привлечением МВД, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета. Сообщается, что ей будут подвергнуты не меньше шести видеороликов.

По словам представителей Роскомнадзора, эти ролики нарушают сразу две статьи российского уголовного кодекса – 319 «Оскорбление представителя власти», а также 148 «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Кроме того, в отдельных записях нашли признаки административного правонарушения – пропаганды наркосодержащих препаратов.

Регулятор заявляет, что если проверка подтвердит наличие нарушений, ресурс должен будет самостоятельно удалить эти ролики. В противном случае они будут заблокированы для российских пользователей Сети.

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