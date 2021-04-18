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Президент Украины Владимир Зеленский красиво играет на публику, привлекая ее внимание эффектными речами, истеричными заявлениями и криками, однако это совсем не то качество, которое отличает диктаторов. Поэтому насадить в стране диктатуру у нынешнего украинского лидера не получится даже в том случае, если его вдруг выберут еще и на второй срок.

Политолог Олег Неменский считает, что диктаторами рождаются, а не становятся. У Зеленского для этого нет никаких особых личных качеств.

Напомним, что вчера президент Украины встречался в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном. На переговорах обсуждалось напряжение, возникшее на линии разграничения в Донбассе, а также ряд других вопросов. Макрон заверил коллегу, что продолжает поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. После этого президент Франции сообщил о своем желании встретиться с Владимиром Путиным.

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